Слідче управління Національної поліції України ідентифікувало особу військового РФ, причетного до вбивства Ірини Фількиної, жінки, яка стала символом звірств російських військ на Київщині. Фото загиблої "облетіло" світові медіа після звільнення Бучі.

Про це повідомили у Бучанській міській раді.

Зʼясувалося, що вбивцею став Артьом Тарєєв, командир 234-го десантно-штурмового полку 76-ї дивізії ПДВ РФ, народжений у 1995 році.

За даними слідства, 5 березня 2022 року Тарєєв віддав наказ стріляти по всіх цивільних, які з’являться в районі перехрестя вулиць Яблунської та Водопровідної в Бучі.

Того дня Ірина Фількіна, яка їхала на велосипеді, стала однією з жертв. Вона була розстріляна російськими військовими, отримавши щонайменше 15 куль. Також, за даними слідства, на підставі цього наказу було вбито 13 мирних жителів.

“Встановлення особи підозрюваного – це важливий крок у розслідуванні воєнних злочинів на території України. Усі причетні до вбивств мирного населення мають постати перед міжнародним правосуддям“, — йдеться у повідомленні.