Про це повідомили у Бучанській міській раді.

Зʼясувалося, що вбивцею став Артьом Тарєєв, командир 234-го десантно-штурмового полку 76-ї дивізії ПДВ РФ, народжений у 1995 році.

За даними слідства, 5 березня 2022 року Тарєєв віддав наказ стріляти по всіх цивільних, які з’являться в районі перехрестя вулиць Яблунської та Водопровідної в Бучі.

Того дня Ірина Фількіна, яка їхала на велосипеді, стала однією з жертв. Вона була розстріляна російськими військовими, отримавши щонайменше 15 куль. Також, за даними слідства, на підставі цього наказу було вбито 13 мирних жителів.

“Встановлення особи підозрюваного – це важливий крок у розслідуванні воєнних злочинів на території України. Усі причетні до вбивств мирного населення мають постати перед міжнародним правосуддям“, — йдеться у повідомленні.