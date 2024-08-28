Про це пише пресслужба МВС.

Бронежилети передали на потреби Державної прикордонної служби, ДСНС, Національної гвардії та Національної поліції України. Захисні засоби складаються із жорсткої бронеплити у поєднанні з балістичним матеріалом, який забезпечує високий рівень захисту.

“З урахуванням анатомії жіночого тіла, максимального прилягання з використанням жорсткої бронеплити досягти неможливо. Утворюється пустота, яка негативно впливає на загальні балістичні властивості бронежилета і може слугувати зоною ризику. (…) Цей бронежилет не створюватиме дискомфорту і забезпечуватиме належні умови для служби”, — пояснив головний інспектор відділу озброєння та логістики Департаменту КОРД Національної поліції України Сергій Осьмак.

У заході взяли участь заступниця міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко, представниця Посольства Німеччини в Україні Ліза Гайке та Глобального фонду реформування сектору безпеки.

Павліченко зазначила, що підрозділи системи МВС вперше отримують бронежилети, адаптовані під жінок.

Заступник глави Нацполіції Геннадій Федорюк наголосив, що зараз в МВС працюють майже 25% жінок, які на рівні з чоловіками виконують усі необхідні завдання. Тому важливо забезпечити їх усім необхідним, зокрема й індивідуальними засобами захисту.

У січні цього року Міністерство оборони України затвердило другий зразок бронежилета для військовослужбовиць ЗСУ. Його розробили в компанії “Темп – 3000”.