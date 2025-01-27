Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України.
З початку роботи центрів рекрутингу української армії консультації щодо вступу на військову службу отримали 36 760 громадян. 8053 з них стали кандидатами в Сили оборони, 20% з яких — жінки.
Розподіл за спеціальностями серед жінок, які приєдналися до Сил оборони через рекрутингові центри:
- штабні посади — 24%;
- бойові медики, медсестри, лікарі — 22%;
- спеціальності, пов’язані з БПЛА — 13%;
- кухарі — 12%;
- стрілецькі спеціальності — 6%;
- зв’язок та кібербезпека — 6%;
- психологи — 3%.
За даними Міністерства оборони, найвищі показники серед жінок-кандидатів зафіксовано у Чернівецькій (46%), Хмельницькій (42%), Тернопільській (38%), Рівненській (33%), Чернігівській (31%), Одеській (29%), Сумській (27%) областях, а також онлайн-центрі рекрутингу цей показник становить 37%.
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