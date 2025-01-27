Жінки активно обирають служити на штабних, медичних та бойових посадах, зокрема у сфері БПЛА. Найбільше бажаючих приєднатися до ЗСУ жінок спостерігається у Чернівецькій, Хмельницькій та Тернопільській областях.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України.

З початку роботи центрів рекрутингу української армії консультації щодо вступу на військову службу отримали 36 760 громадян. 8053 з них стали кандидатами в Сили оборони, 20% з яких — жінки.

Розподіл за спеціальностями серед жінок, які приєдналися до Сил оборони через рекрутингові центри:

штабні посади — 24%;

бойові медики, медсестри, лікарі — 22%;

спеціальності, пов’язані з БПЛА — 13%;

кухарі — 12%;

стрілецькі спеціальності — 6%;

зв’язок та кібербезпека — 6%;

психологи — 3%.

За даними Міністерства оборони, найвищі показники серед жінок-кандидатів зафіксовано у Чернівецькій (46%), Хмельницькій (42%), Тернопільській (38%), Рівненській (33%), Чернігівській (31%), Одеській (29%), Сумській (27%) областях, а також онлайн-центрі рекрутингу цей показник становить 37%.