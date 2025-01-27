Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України.

З початку роботи центрів рекрутингу української армії консультації щодо вступу на військову службу отримали 36 760 громадян. 8053 з них стали кандидатами в Сили оборони, 20% з яких — жінки.

Розподіл за спеціальностями серед жінок, які приєдналися до Сил оборони через рекрутингові центри:

  • штабні посади — 24%;
  • бойові медики, медсестри, лікарі — 22%;
  • спеціальності, пов’язані з БПЛА — 13%;
  • кухарі — 12%;
  • стрілецькі спеціальності — 6%;
  • зв’язок та кібербезпека — 6%;
  • психологи — 3%.

За даними Міністерства оборони, найвищі показники серед жінок-кандидатів зафіксовано у Чернівецькій (46%), Хмельницькій (42%), Тернопільській (38%), Рівненській (33%), Чернігівській (31%), Одеській (29%), Сумській (27%) областях, а також онлайн-центрі рекрутингу цей показник становить 37%.