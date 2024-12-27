Нове дослідження, опубліковане в журналі Social Psychological and Personality Science, розкрило гендерні відмінності у сприйнятті самотності. Вчені встановили, що жінки, які не перебувають у романтичних стосунках, частіше висловлюють задоволення своїм сімейним статусом, життям і навіть сексуальними переживаннями, ніж чоловіки. Крім того, вони менш зацікавлені у пошуку партнера. Ці висновки кидають виклик суспільним стереотипам, що зображають самотніх жінок як нещасливих.

Про це йдеться у дослідженні Social Psychological and Personality Science.

Науковці вирішили вивчити самотність як важливий соціальний статус, оскільки більшість попередніх досліджень зосереджувались на парних стосунках. Гендерні стереотипи давно закріпились у суспільстві: самотніх жінок часто описують як “самотніх старих дів”, тоді як самотніх чоловіків вважають “завидними холостяками”.

“Ми прагнули перевірити, чи ці уявлення відповідають дійсності”, – зазначила Хоан.

Дослідження охопило дані 5,941 учасника з 10 різних досліджень, проведених у 2020–2023 роках. Вибірка складалася порівну з чоловіків і жінок віком від 18 до 75 років, середній вік становив 31,7 року. Всі учасники не перебували у романтичних стосунках на момент опитування.

Учасники оцінювали:

задоволення своїм сімейним статусом,

загальне життєве задоволення,

задоволення сексуальними стосунками,

бажання знайти романтичного партнера.

Дані були оброблені за допомогою статистичних моделей, що враховували потенційні відмінності між вибірками.

Дослідження виявило низку важливих відмінностей:

Задоволеність статусом: жінки частіше, ніж чоловіки, заявляли про задоволення своїм статусом одинака.

жінки частіше, ніж чоловіки, заявляли про задоволення своїм статусом одинака. Загальна задоволеність життям: жінки демонстрували трохи вищий рівень загального благополуччя.

жінки демонстрували трохи вищий рівень загального благополуччя. Сексуальне задоволення: на подив дослідників, самотні жінки повідомляли про більше задоволення сексуальним життям, ніж чоловіки.

на подив дослідників, самотні жінки повідомляли про більше задоволення сексуальним життям, ніж чоловіки. Потреба у стосунках: чоловіки частіше прагнули знайти партнера, ніж жінки.

“Загалом ми виявили, що самотні жінки були щасливішими за самотніх чоловіків Це стосувалося всіх аспектів: від задоволення життям до меншого бажання мати романтичного партнера”, – наголосила Хоан.

Дослідники припускають, що жінки краще використовують переваги самотності. Вони більше залежать від соціальної підтримки друзів і сім’ї, зосереджуються на особистісному розвитку та бачать у самотності можливість самореалізації. Водночас чоловіки частіше покладаються на романтичні стосунки для емоційного благополуччя.

Ці результати підкреслюють, що жінки мають більше ресурсів для задоволення своїх потреб у самотності, ніж чоловіки. Дослідниця Хоан планує надалі вивчати, які саме фактори сприяють більшому благополуччю жінок, щоб допомогти одинакам будь-якої статі покращити якість життя.