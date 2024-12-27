Про це йдеться у дослідженні Social Psychological and Personality Science.
Науковці вирішили вивчити самотність як важливий соціальний статус, оскільки більшість попередніх досліджень зосереджувались на парних стосунках. Гендерні стереотипи давно закріпились у суспільстві: самотніх жінок часто описують як “самотніх старих дів”, тоді як самотніх чоловіків вважають “завидними холостяками”.
“Ми прагнули перевірити, чи ці уявлення відповідають дійсності”, – зазначила Хоан.
Дослідження охопило дані 5,941 учасника з 10 різних досліджень, проведених у 2020–2023 роках. Вибірка складалася порівну з чоловіків і жінок віком від 18 до 75 років, середній вік становив 31,7 року. Всі учасники не перебували у романтичних стосунках на момент опитування.
Учасники оцінювали:
- задоволення своїм сімейним статусом,
- загальне життєве задоволення,
- задоволення сексуальними стосунками,
- бажання знайти романтичного партнера.
Дані були оброблені за допомогою статистичних моделей, що враховували потенційні відмінності між вибірками.
Дослідження виявило низку важливих відмінностей:
- Задоволеність статусом: жінки частіше, ніж чоловіки, заявляли про задоволення своїм статусом одинака.
- Загальна задоволеність життям: жінки демонстрували трохи вищий рівень загального благополуччя.
- Сексуальне задоволення: на подив дослідників, самотні жінки повідомляли про більше задоволення сексуальним життям, ніж чоловіки.
- Потреба у стосунках: чоловіки частіше прагнули знайти партнера, ніж жінки.
“Загалом ми виявили, що самотні жінки були щасливішими за самотніх чоловіків Це стосувалося всіх аспектів: від задоволення життям до меншого бажання мати романтичного партнера”, – наголосила Хоан.
Дослідники припускають, що жінки краще використовують переваги самотності. Вони більше залежать від соціальної підтримки друзів і сім’ї, зосереджуються на особистісному розвитку та бачать у самотності можливість самореалізації. Водночас чоловіки частіше покладаються на романтичні стосунки для емоційного благополуччя.
Ці результати підкреслюють, що жінки мають більше ресурсів для задоволення своїх потреб у самотності, ніж чоловіки. Дослідниця Хоан планує надалі вивчати, які саме фактори сприяють більшому благополуччю жінок, щоб допомогти одинакам будь-якої статі покращити якість життя.
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