Упродовж останніх шість місяців, серед усіх громадян, які звернулися з наміром служити у Збройних силах України за контрактом, приблизно 17-20% від кількості становлять жінки.

Про це повідомив уповноважений представник Міністерства оборони Олексій Бежевець.

“На сьогодні приблизно 17%, до 20% всіх людей, які залишаються після першого візиту і з ними далі відбувається робота, тобто йде підбір їм вакансій і допомога для потрапляння потім у свій підрозділ – це жінки. Це насправді класно, бо це показує великий потенціал власне жінок в армії”, – зазначив Бежевець.

За його словами, зараз спостерігається багато випадків, коли до рекрутингових центрів звертаються дружини, матері або сестри, щоб дізнатись про вакансії для своїх чоловіків.

“Є різні життєві ситуації. І це нормально. Ми так і пояснюємо людям: прийдіть, запитайте. Якщо треба, то хоч десять разів приходьте, дзвоніть. Ми створюємо систему для вас, щоб ви визначились і потрапили в обраний підрозділ”, – підкреслив представник оборонного відомства.

Бежевець зазначив, що від початку 2024 року до рекрутингових центрів звернулись понад десять тисяч осіб. Також, за його словами, спостерігається динаміка збільшення кількості людей, які йдуть служити у військо як добровольці.

“Загалом ми бачимо, що інформаційний вплив є, і все більше і більше людей знають, що така можливість є і звертаються або безпосередньо до військових частин, або до рекрутингових центрів, або до мобільних рекрутингових груп. На сьогодні приблизно третина всіх людей, які долучаються до сил оборони, це добровольці. Тобто це люди, які добровільно прийшли, знайшли собі посаду, вступили в комунікацію з військовим підрозділом, рекрутувалися і служать”, – пояснив військовий.