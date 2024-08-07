Стрільчині й санітарки: такі посади займають 18 жінок в ЗСУ, що були до цього увʼязненими.

Про це пише Головне управління комунікацій Збройних сил України, пише hromadske.

В Україні 18 колишніх ув’язнених жінок проходять службу в Сухопутних військах, отримавши посади стрільчинь і санітарок після базового військового вишколу. Вони вже беруть участь у бойових діях.

Раніше повідомлялося, що сім жінок підписали контракт зі Збройними силами, хоча закон про мобілізацію в’язнів формально не охоплює жінок-ув’язнених.

Верховна Рада ухвалила законопроєкт, що дозволяє мобілізувати засуджених за нетяжкі злочини, який 17 травня підписав президент Володимир Зеленський.

Водночас, засуджені за серйозні злочини, такі як умисне вбивство, зґвалтування, сексуальне насильство, злочини проти національної безпеки та корупцію, не підлягатимуть мобілізації.