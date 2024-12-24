У місті Камишли, що на північному сході Сирії, тисячі жінок вийшли на мітинг із вимогою захистити права жінок у новій державній системі, яку очолюють ісламісти, а також засудили турецькі військові операції у курдських регіонах на півночі.

Про це повідомляє Reuters.

Багато учасниць акції тримали зелені прапори Загонів жіночої самооборони (YPJ), які є частиною курдського ополчення YPG. Туреччина вважає ці загони загрозою національній безпеці та вимагає їхнього негайного розформування.

“Ми вимагаємо захисту прав жінок у новій державі… Жінки не повинні бути виключеними з системи прав. Ми також засуджуємо атаки турецької окупації на місто Кобані”, – заявила активістка Сусан Хусейн.

Курдські групи, які пропагують соціалістичну ідеологію та рівноправність жінок, з 2011 року користувалися автономією в багатьох регіонах півночі Сирії. Однак після повалення режиму Башара Асада двома тижнями раніше, контроль над Дамаском перейшов до ісламістської організації “Хайат Тахрір аш-Шам” (HTS), яка підтримує Анкару.

Ситуація в регіоні погіршилася, коли сили Сирійської демократичної армії (SDF), яку очолює YPG, були витіснені з міста Манбідж. Курдські лідери застерігають про можливий турецький наступ на Кобані, відоме також як Айн-ель-Араб.

“Так, ми підтримуємо YPJ. Так, ми виступаємо за збереження прав і здобутків жіночої революції на півночі та сході Сирії”, – сказала Хемрін Алі, представниця курдської адміністрації, під час мітингу.

Тим часом у суспільстві зростає занепокоєння, що новий ісламістський уряд Дамаска сприятиме відстороненню жінок і меншин із публічного життя. Напередодні представник перехідного уряду Обайда Арноут заявив, що через “біологічну і фізіологічну природу” жінки не можуть обіймати певні державні посади.