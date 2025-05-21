У Одесі відбулася презентація книги “Жіночі обличчя війни”, яка містить збірку історій про жінок з Одеської області, що активно підтримують Збройні сили України та наближають перемогу. Цей проєкт об’єднав 50 унікальних розповідей, які висвітлюють справжню роль жінок у війні та спростовують стереотипи щодо їхньої участі.

Ініціаторка проєкту, Олена Ротарь, поділилася, що ідея створення книги виникла з бажання продемонструвати реальний масштаб волонтерської діяльності, особливо в маленьких містах і селах Одещини. “Ми знаємо про великі фонди в Одесі, але не усвідомлюємо, скільки жінок по всій області щодня допомагають нашим військовим”, – зазначила вона.

Збірка охоплює історії жінок з різних міст і селищ, від Ізмаїла до Балти. Кожна розповідь ілюструє великий волонтерський рух, що об’єднує жінок різного віку та професій у спільній боротьбі за перемогу.

Пошук героїнь для книги став справжнім дослідженням: команда проєкту відвідала численні населені пункти, спілкувалася з місцевими громадами та знаходила надихаючі історії жінок, які творять добро. “Ми прагнемо розвінчати міфи про участь жінок у війні, адже без тилу і без їхньої допомоги фронту не існує”, – підкреслила Олена Ротарь.

Серед героїнь книги – Світлана Галич, докторка медичних наук і професорка акушерства, яка з початку повномасштабного вторгнення обрала службу в ЗСУ. Вона очолювала хірургічне відділення мобільного госпіталю, надаючи допомогу військовим на Миколаївсько-Херсонському напрямку. Світлана завершила службу у квітні 2025 року у зв’язку з досягненням граничного віку.

Ще одна героїня, Наталія Унгурян, стала волонтеркою з початку війни і нині очолює ГО “Добро в Серцях”. Вона починала з допомоги пораненим, а згодом організація розширила свою діяльність, підтримуючи військові підрозділи та внутрішньо переміщених осіб. Наталія наголошує, що допомагають усім без винятку, адже “наші діти воюють”.

Жанна Гоппова, представниця ГО “Толока” з Чорноморська, відома своєю роботою з виготовлення маскувальних сіток та сухих сумішей для військових. Їхня команда щомісяця плете близько 15 соток сіток, які рятують життя бійцям на фронті.

Крістіна Євтушенко, військовий психолог, яка служить з 2017 року, також увійшла до збірки. Вона пройшла службу у реактивному артилерійському полку, а з 2023 року – у бригаді морської піхоти. У 2024 році пішла у декретну відпустку, але її відданість і підтримка залишаються важливими для спільної перемоги.

Ці історії є свідченням незламності та сили жінок Одещини, які щодня наближають мир і свободу для України. Вони демонструють, що кожна жінка має свій фронт і робить вагомий внесок у спільну справу.