Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України та Представництво ООН Жінки в Україні домовились про реалізацію проєкту із навчання жінок-водійок у сфері перевезень пасажирів автобусами.

Про це повідомили в Мінінфраструктури.

Реалізуватиме пілотний проєкт ГО “Фундація інституційного розвитку” за фінансової підтримки Швеції. Проєкт під назвою “Розширення професійного потенціалу жінок у сфері пасажирських перевезень” — це безоплатна програма для розвитку професійних навичок жінок.

Зазначається, що даний проєкт є відповіддю на кадровий голод у сфері перевезень, спричинений повномасштабним вторгненням РФ в Україну.

“Мета пілотного проєкту – забезпечити перепідготовку та перекваліфікацію жінок-водійок у сфері міського та муніципального транспорту, а саме автобусів. Це перша ініціатива Міністерства спрямована як на подолання дефіциту кадрів, так і задля подолання стереотипів та упереджень щодо професій. За останніми даними, дефіцит водіїв автобусів у регіонах складає близько 30%, а це близько шести тисяч співробітників”, — наголосив Сергій Деркач, заступник Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Серед ключових завдань ініціативи:

створення нових робочих місць та можливості професійного розвитку жінок у сфері громадського транспорту відповідно до вимог транспортної реформи в Україні та європейських стандартів;

розширення можливості працевлаштування жінок у сфері пасажирських перевезень;

інтеграція стандартів дотримання прав жінок на комунальних підприємствах у сфері пасажирського транспорту.

У межах проєкту передбачено також навчання жінок для отримання кваліфікаційної картки водія (код 95). Це документ, який підтверджує професійну компетенцію водія автобуса за європейським стандартом.

Крім того, на пілотних комунальних підприємствах буде проведено цикл навчальних заходів щодо впровадження стандартів дотримання прав жінок на робочому місці, а також загального моніторингу дотримання прав жінок серед комунальних підприємств — учасників проєкту. За результатами цього моніторингу будуть надані рекомендації та план їх впровадження для забезпечення прав жінок на підприємствах у сфері транспорту.