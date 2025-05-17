Цього тижня в прифронтовому Купʼянську, незважаючи на складні умови війни, життя триває. Комунальні служби продовжують свою важливу роботу, забезпечуючи функціонування міста. Вони активно займаються ремонтом, відновленням інфраструктури та підтримкою чистоти на вулицях, демонструючи відданість своїй справі.

Важливу роль у захисті територій України відіграє добровольчий батальйон «Айдар». Їхня мужність та відвага надихають місцевих жителів, підвищуючи бойовий дух у регіоні. Бійці батальйону продовжують виконувати свої обов’язки, захищаючи рідну землю.

Культурне життя Купʼянська також не стоїть на місці. Нещодавно на стадіоні «Юність» відбувся турнір з регбі-7, який зібрав команди з різних регіонів України. Ці змагання стали яскравим прикладом сили, витривалості та командного духу, незважаючи на виклики, які приносить війна.

Фотографії тижня відображають різноманітні аспекти життя в прифронтовій зоні: від роботи комунальників і повсякденності військових до спортивних подій і щасливих моментів мешканців. Ці знімки є свідченням незламності українського народу та його прагнення до миру і розвитку навіть у найскладніші часи.

Тиждень у фотографіях – це не просто хроніка подій, а й символ сили духу, єдності та надії, які підтримують Україну на шляху до перемоги.