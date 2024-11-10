Про це заявив у телеетері керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко, передає Укрінформ.

“Жоден із мирних спецсценаріїв, які будуть публікуватися у медіа, навіть у медіа з іменем, до того, як буде інавгурація Дональда Трампа і до того, як будуть відомі прізвища його команди фактично, вони під собою не мають під собою жодного підґрунтя. Все це історії хайпу як для медіа, так і для певних особистостей, які ці історії будуть вкидати. Паралельно із цим росіяни будуть цим дуже маніпулювати. Вони зацікавлені здійснювати інформаційний тиск певний і плутати українську, в тому числі, владу і українське суспільство, вкидаючи у західні медіа, в тому числі різного роду «джерельні» інформації про мир, про мирні сценарії, на що згодна Росія”, — зазначив Коваленко.