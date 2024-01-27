Ситуація з падінням російського військово-транспортного літака Іл-76 наразі не зрозуміла до кінця. При цьому, жодна зі сторін не може точно сказати, що сталося з літаком.
«На жаль, потрібно констатувати, що там сталося – до кінця не може відповісти жодна сторона», – сказав Буданов.
Згідно зі словами керівника української розвідки, росія, що зрозуміло, зайняла позицію в усьому звинувачувати Україну, при тому, що є низка незрозумілих для такої позиції фактів.
«Це насамперед те, що вони не показали поля, всипані трупами, останками, як мали б це показати, щоб максимально звинуватити Україну, але навіть цього немає. Тобто ситуація незрозуміла до кінця», – пояснив Буданов.
«Вона ж мала б показувати це на весь світ. Але трупів немає, нічого немає», – наголосив глава ГУР.