Ситуація з падінням російського військово-транспортного літака Іл-76 наразі не зрозуміла до кінця. При цьому, жодна зі сторін не може точно сказати, що сталося з літаком.

Про це керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив у ефірі телемарафону.

«На жаль, потрібно констатувати, що там сталося – до кінця не може відповісти жодна сторона», – сказав Буданов.

Згідно зі словами керівника української розвідки, росія, що зрозуміло, зайняла позицію в усьому звинувачувати Україну, при тому, що є низка незрозумілих для такої позиції фактів.

«Це насамперед те, що вони не показали поля, всипані трупами, останками, як мали б це показати, щоб максимально звинуватити Україну, але навіть цього немає. Тобто ситуація незрозуміла до кінця», – пояснив Буданов.

Він додав, що якщо це сталося так, як стверджує країна-агресор, то незрозуміло, чому росія кілька днів приховувала і приховує далі трупи.