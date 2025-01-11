На думку аналітиків Інституту вивчення війни, не зважаючи на "готовність" Кремля вести переговори з лідерами Заходу, жодні переговори не можуть стати запорукою сталого миру з вимогами правителя Росії Володимира Путіна.

Про це пишуть аналітики ISW.

Вони нагадали, що у червні 2024 року Путін вимагав від України замінити президента України Володимира Зеленського та його уряд під виглядом «денацифікації», провести демілітаризацію та поступитися Росії значними частинами території на сході та півдні України, включаючи території України, які Росія наразі не окупувала. Фактично все це означає повну капітуляцію України.

“Жодні переговори не приведуть до значущого чи стійкого миру, доки Путін залишається відданим цим вимогам – незалежно від «бажання» Кремля вести переговори із західними лідерами”, — підсумували аналітики.

Нагадаємо, що Кремль підтвердив, що готовий вести переговори з новообраним президентом США Дональдом Трампом без будь-яких “попередніх умов”, але зазначив, що його переговорна позиція залишається незмінною.

Речник Кремля Дмитро Пєсков 10 січня відреагував на заяву Трампа про організацію зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним і заявив, що Путін відкритий до контактів з міжнародними лідерами і що “жодних умов для цього не потрібно”.

Пєсков, однак, повторив, що Кремль зберігає свою “неодноразово озвучену” позицію щодо України, яку Путін чітко визначив у червні 2024 року і повторив під час своєї “Прямої лінії” 19 грудня.