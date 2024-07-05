У Міністерстві закордонних справ заявили, що рішення прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана відвідати Москву було ухвалене угорською стороною без погодження або координації з Україною.

Про це йдеться у заяві МЗС України.

У відомстві нагадали, що державний принцип “жодних домовленостей про Україну без України” залишається непорушним і закликали усі інші країни неухильно його дотримуватися.

Там акцентували, що єдиним реалістичним шляхом до відновлення справедливого миру залишається українська “формула миру”.

“Як засвідчив перший Глобальний саміт миру у Швейцарії, участь в якому взяла також Угорщина, понад сто держав і міжнародних організацій поділяють бачення миру засноване на повазі до територіальної цілісності України та Статуту ООН. Формат Саміту миру є ключовим майданчиком для пошуку шляхів відновлення справедливого миру”, — йдеться у повідомленні.

Водночас у МЗС зазначили, що Україна залишається “конструктивно налаштованою” на подальшу роботу над розвитком двосторонньої співпраці та європейської інтеграції за результатами візиту угорського прем’єра до Києва.

5 липня прем’єр Угорщини Віктор Орбан прибув до Москви, де зустрівся з очільником Кремля Володимиром Путіним.

У своєму пості у Facebok Орбан опублікував світлини із Путіним й написав: “Мир має бути укладено”.

Реакція ЄС на візит Орбана до Москви

Високий представник ЄС Жозеп Боррель прокоментував візит Орбана до Москви: ця поїздка відбувається суто в межах двосторонніх відносин між Угорщиною та Росією.

“Прем’єр-міністр Орбан не отримав жодного мандату від Ради ЄС на візит до Москви. Позиція ЄС щодо агресивної війни Росії проти України відображена у багатьох висновках Європейської Ради. Ця позиція виключає офіційні контакти між ЄС та президентом Путіним. Таким чином, прем’єр-міністр Угорщини не представляє ЄС у жодній формі”, — ідеться в заяві ЄС.