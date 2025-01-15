Нині у Верховній Раді немає жодних законодавчих ініціатив щодо зниження мобілізаційного віку в Україні.

Про це заявив член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, нардеп “Слуги народу” Олександр Федієнко.

«У комітеті національної безпеки, оборони та розвідки станом на сьогодні немає жодної законодавчої ініціативи щодо зміни вікової категорії мобілізаційного ресурсу – тобто 18, 19, 20 і так далі – не розглядають. До парламенту такі ініціативи також не надходили», – зазначив він.

За його словами, парламентарі за таку ініціативу голосувати не готові.

«Партнери повинні виконувати партнерські обіцянки. Якщо партнери нам пообіцяли дати зброю, вони повинні дати нам цю зброю», – наголосив Федієнко.

Нардеп зазначив, що в України є резервні бригади, які готові вийти на лінію бойового зіткнення.

«Їх потрібно, звісно, дооснастити, додати додаткову зброю, а з іншого боку – це, звичайно, дозвіл від партнерів застосовувати відповідну зброю далекого ураження для того, щоб домінувати в повітрі», – додав парламентар.