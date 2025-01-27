Мобілізаційний вік в Україні слід знижувати, проте для цього необхідно створити відповідні умови.

Таку думку висловив підполковник, заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін.

“Вважаю, що молоді ми маємо дати можливість підписати контракт на визначений термін. На рік, два, а не до кінця військового стану”, — йдеться у дописі.

Він також підкреслив важливість грошової мотивації, зокрема, необхідність одноразових виплат при підписанні контракту для молоді.

За його словами, разом з чіткою перспективою щодо строків служби це може стати ефективним кроком, що збільшить кількість добровольців у армії серед молодих людей.