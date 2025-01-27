Таку думку висловив підполковник, заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін.
“Вважаю, що молоді ми маємо дати можливість підписати контракт на визначений термін. На рік, два, а не до кінця військового стану”, — йдеться у дописі.
Він також підкреслив важливість грошової мотивації, зокрема, необхідність одноразових виплат при підписанні контракту для молоді.
За його словами, разом з чіткою перспективою щодо строків служби це може стати ефективним кроком, що збільшить кількість добровольців у армії серед молодих людей.
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