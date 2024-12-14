Заступник командира Третьої окремої штурмової бригади, екскомандир полку "Азов" Максим Жорін закликає Європу серйозно переглянути свої оборонні бюджети та нарощувати військовий потенціал на тлі загроз з боку Росії.

Про це він написав у Telegram-каналі.

Він вважає, що європейським країнам слід задуматись над своїми оборонними можливостями з огляду на те, що Росія витрачає на один лише Покровськ більше ресурсів, ніж більшість країн можуть зібрати для захисту своїх власних територій.

“Якщо Росія може витратити більше ресурсів на один Покровськ, ніж більшість країн можуть зібрати для захисту всіх своїх територій ― може цим країнам вже час про щось задуматись?” ― наголошує Жорін.

Екскомандир полку “Азов” висловив впевненість у тому, що розв’язана Росією війна в Україні ― це лише початок, тому західні країни мають бути готовими до можливого прояву військової агресії з боку Кремля.

“З РФ все ясно ― вони не рахуються з ресурсами, втрачаючи “за необхідності” десятки тисяч солдатів і тисячі одиниць техніки. На фоні цих цифр і поведінки кацапів, Європа повинна серйозно переглянути свої оборонні бюджети, нарощувати спільний військовий потенціал. Бо війна в Україні ― лише початок масштабних випробувань для всієї західної цивілізації”, ― йдеться у дописі військового.

Найкращим варіантом на сьогодні Жорін вважає надання Україні адекватної підтримки з боку партнерів ― це зможу зупинити просування росіян та дозволить знищувати військові ресурси ворога.

“Найкращим же варіантом на сьогодні для наших партнерів є адекватна підтримка України, яка дозволить знищити величезні військові ресурси РФ. Всі затримки та “роздуми” при постачанні зброї дозволяють росіянам просуватись далі та отримувати досвід для майбутніх воєн”, ― зауважив заступник командира 3-ї Ошбр.