На переговорах, що відбулися у Стамбулі, російська сторона висунула жорсткі вимоги щодо територіальних питань, згідно з інформацією Bloomberg. Москва наполягає на тому, щоб Україна прийняла нейтральний статус, відмовилася від іноземних військ та зброї масового ураження, а також визнала втрату Криму та ще чотирьох регіонів, які наразі контролюються російськими військами.

Російська делегація заявила, що президент Путін готовий погодитися на припинення вогню лише після виведення українських військ з цих територій. Кремль прагне, щоб міжнародна спільнота визнала всі п’ять регіонів як частину Росії, що суперечить позиції США, які пропонують інші умови для мирного врегулювання.

Раніше повідомлялося, що Росія вимагала виведення українських військ з територій, які не були захоплені внаслідок бойових дій, зокрема з Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей. Журналіст Олівер Керрол зазначив, що Росія погрожувала окупацією Харківської та Сумської областей у разі відмови від її вимог.

Після завершення переговорів міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що обговорювалися питання обміну полоненими у форматі 1000 на 1000, а також можливість припинення вогню. Українська сторона наразі працює над деталями цього процесу, і обмін може відбутися найближчим часом.

Переговори відбулися 16 травня за участі делегацій України, Росії та представників Туреччини. Українську делегацію очолював міністр оборони Рустем Умєров, а російську – Володимир Мединський, який вже брав участь у попередніх переговорах у 2022 році. Також були присутні заступники голів російських Міністерств закордонних справ і оборони, а також начальник Головного управління Генштабу.

Напередодні у Стамбулі відбулися тристоронні переговори між делегаціями України, США та Туреччини. Президент Зеленський, який зустрівся з президентом Туреччини Ердоганом 15 травня, охарактеризував рівень російської делегації як «бутафорський», але, з поваги до Трампа та Ердогана, відправив українську делегацію на переговори. За його словами, зустрічі проходили за участю турецьких та американських представників.

Зеленський також висловив готовність до особистої зустрічі з Путіним у Стамбулі 15 травня, після пропозиції Кремля про прямі переговори. Однак у Кремлі підтвердили, що Путін на цих переговорах не буде присутній.