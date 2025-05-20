В Одеській області правоохоронці затримали двох братів, один з яких є неповнолітнім, за підозрою у жорстокому побитті 76-річної жінки. За інформацією слідства, зловмисники завдавали їй ударів руками та молотком по голові, намагаючись заволодіти її пенсією.

20 травня стало відомо, що соціальна працівниця виявила потерпілу на підлозі у власному домі, вкритею кров’ю. Жінку терміново госпіталізували з численними травмами голови.

Слідчі з’ясували, що брати, віком 24 та 17 років, проникли до будинку жінки. Молодший брат заліз через вікно, після чого впустив старшого. Вони жорстоко побили господиню, використовуючи молоток, який знайшли на місці злочину, внаслідок чого жінка втратила свідомість.

Після нападу зловмисники обшукали будинок у пошуках грошей, але нічого не знайшли і втекли з місця злочину. Братів підозрюють у розбійному нападі відповідно до частини 4 статті 187 Кримінального кодексу України.

Зараз їм загрожує позбавлення волі на термін до 15 років з можливістю конфіскації майна. Суд обрав для підозрюваних запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права на заставу.