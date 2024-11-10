Про це повідомляє Дипломатична служба Європейського союзу.

“Більше військової підтримки, більше можливостей для навчання, більше грошей, швидше постачання, а також дозвіл завдавати ударів по військових цілях противника на його території. Недостатньо зупинити стріли, потрібно атакувати лучників. Це те, на чому я хочу наполягати”, – сказав Боррель.

Також він наголосив на необхідності пришвидшити надання Україні військової допомоги, оскільки незабаром розпочнеться зима і Путін спробує атакувати електроенергетику України, аби “занурити Україну в холод і темряву”.

“Дозвольте нагадати, що з першого дня я чітко сказав: “Україні не потрібні оплески. Президенту Зеленському та українському народу не потрібні овації, не потрібно, щоб їм щоразу казали, що вони дуже сміливі і їхня боротьба дуже важлива”. Це добре говорити, але важливо забезпечити танки, винищувачі – я сказав це з самого початку – протиповітряну оборону та боєприпаси.

Ви не воюєте без амуніції. Ви не ведете війну без військового потенціалу, який вам потрібен. І я постійно прагнув до більшого і швидше. Це мій постійний виклик. Ми повинні робити більше і швидше. І це все ще правда. Ми повинні робити більше і швидше”, – наголосив Боррель.