Про це написав представник у соцмережі Х.
«Повторюю, що зняття обмежень на використання засобів (Заходу – ред.) проти російських військових, причетних до агресії проти України, відповідно до міжнародного права посилить українську самооборону, збереже життя та зменшить руйнування в Україні», — зазначив він.
Він наголосив, що Росія відновила масовані атаки по всій Україні, націлюючись на цивільну інфраструктуру, включно з гідроелектростанціями, що призвело до загибелі людей. Боррель також наголосив, що Україна терміново потребує систем ППО.
Високий представник ЄС планує обговорити це питання з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою та очільниками МЗС країн ЄС під час неформальної зустрічі Ради міністрів закордонних справ ЄС у четвер.
Нагадуємо, що 26 серпня армія РФ здійснила один з найбільших ударів по Україні, застосувавши більш як сотню ракет різних типів та близько 100 безпілотників типу Shahed.
- ДСНС показали наслідки ракетного удару по готелю у Краматорську
- Агресор вдарив по готелю у Краматорську, в якому перебували іноземні журналісти
- НАТО підозрює, що Росія може готувати диверсію на одній з авіабаз альянсу в Німеччині