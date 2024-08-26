Високий представник ЄС закликав зняти обмеження на використання західної зброї проти російських військових, які беруть участь у війні проти України. Він підкреслив, що це допоможе посилити українську самооборону, зменшити кількість жертв і скоротити масштаби руйнувань у країні.

Про це написав представник у соцмережі Х.

«Повторюю, що зняття обмежень на використання засобів (Заходу – ред.) проти російських військових, причетних до агресії проти України, відповідно до міжнародного права посилить українську самооборону, збереже життя та зменшить руйнування в Україні», — зазначив він.

Він наголосив, що Росія відновила масовані атаки по всій Україні, націлюючись на цивільну інфраструктуру, включно з гідроелектростанціями, що призвело до загибелі людей. Боррель також наголосив, що Україна терміново потребує систем ППО.

Високий представник ЄС планує обговорити це питання з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою та очільниками МЗС країн ЄС під час неформальної зустрічі Ради міністрів закордонних справ ЄС у четвер.

Нагадуємо, що 26 серпня армія РФ здійснила один з найбільших ударів по Україні, застосувавши більш як сотню ракет різних типів та близько 100 безпілотників типу Shahed.