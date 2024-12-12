Новообраного президента США Дональда Трампа визнано "Людиною року 2024" за версією американського журналу Time. Видання відзначає його політичне повернення як унікальне явище в американській історії.

Про це йдеться у заяві видання.

“Політичне переродження Трампа не має собі рівних в американській історії”, — пише Time.

У статті нагадали, що його перший президентський термін завершився серією скандалів, а спроба скасувати результати виборів 2020 року призвела до штурму Капітолію.

“Більшість партійних чиновників уникали його, коли він оголосив про свою кандидатуру наприкінці 2022 року під час численних кримінальних розслідувань. Трохи більше ніж через рік Трамп очистив поле республіканців, здобувши одні з найшвидших президентських праймеріз в історії”, — йдеться у матеріалі.

Також згадали й ключові моменти передвиборчої кампанії Дональда Трампа та його перемоги: липневий замах під час мітингу в Пенсільванії, протистояння одразу з двома демократичними суперниками — чинним президентом Джо Байденом і віцепрезиденткою Камалою Гарріс, а також історичний успіх на загальному голосуванні, що став першим для Республіканської партії за останні два десятиліття.

Видання також звернуло увагу, що засудження Трампа за кримінальний злочин, яке зробило його першим колишнім президентом із таким статусом, лише незначно похитнуло його популярність.

До списку претендентів на звання “Людина року” також увійшли віцепрезидентка США Камала Гарріс, засновник SpaceX Ілон Маск, прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу, гендиректор Meta Марк Цукерберг та вдова російського опозиційного політика Юлія Навальна.