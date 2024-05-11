Про це Малолєтка написав у соціальній мережі Instagram.

За словами журналіста, українські посадовці офіційно не підтвердили, чи захопили росіяни села, які лежать у спірній «сірій зоні» на кордоні Харківської області та Росії.

За даними української влади, понад 1700 мирних жителів, які проживають у населених пунктах поблизу зони бойових дій, були змушені тікати через поновлення наступу на регіон. Це сталося після того, як у березні Росія посилила атаки на енергетичну інфраструктуру та поселення. Аналітики вважають, що ці атаки були узгодженими зусиллями Москви з метою створення умов для наступу.

Також медійник прокоментував ситуацію під час супроводу групи евакуації, вказавши на порожні вулиці з кількома зруйнованими будівлями у вогні, дорогу, що була всіяна новоспеченими воронками, місто, яке вкрите пилом та уламками, важкий запах пороху. Грибоподібні клуби диму піднімалися над горизонтом, коли російські літаки завдавали численних авіаударів.

“На даний момент ситуація у Вовчанську і прикордонних (з Росією) населених пунктах неймовірно складна. Наносяться постійні удари авіації, наносяться удари реактивних систем залпового вогню, артилерійські удари“, – розповів начальник Вовчанської міської військової адміністрації Тамаз Гамбарашвілі.

Евакуйовані зі сльозами прощалися зі своїми сусідами, коли їх забирали з домівок.

“Я думаю, що вони руйнують місто, щоб змусити (місцевих) людей виїхати аби переконатися, що там немає військових, нікого. Щоб створити сіру зону”, – сказав Гамбарашвілі.

Раніше стало відомо, що внаслідок вчорашньої серії масованих обстрілів м. Вовчанськ з різного виду озброєння пошкоджені десятки приватних будинків. Дістали поранення 52-річний та 42-річний чоловіки, 60-річна жінка, ще троє поранених цивільних.