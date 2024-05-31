Журналісту "Укрінформу" Юрію Стригуну, що працює в Чернігівській та Черкаській областях, розповів про "темники" - за це йому прийшла повістка в армію прямо в київську редакцію.

Про це повідомляє Суспільне.

Ранішо стало відомо, що журналісти “Української правди” Ангеліна Страшкулич та Роман Кравець поговорили з десятками людей в “Укрінформі”, Офісі президента, Кабінеті міністрів і медіасередовищі, щоби розібратися, чому в агентстві вдруге за пів року змінилося керівництво, та як ОП впливає на інформаційну політику медіа.

За словами кореспондента, вчора були його ефіри у Суспільному, там на кількох чернігівських каналах чоловік розповів про темники на Чернігів. Сьогодні Юрію Стригуну з роботи подзвонили і сказали: “На вас отримана повістка. І ми її вам скинемо, розпишіться, що ми вас сповістили”. В понеділок, 3 червня потрібно бути у військкоматі для уточнення медичних даних.

Темник – це вказівка державної влади для журналістів та ЗМІ, яка має на меті змінити редакційну політику цього ЗМІ і таким чином вплинути на точку зору аудиторії ЗМІ щодо тих чи інших суспільних подій.

Відомо, що повістка прийшла в центральну редакцію “Укрінформу” у Києві, а не на домашню адресу Стригуна.

“Повістка якимось дивом прийшла в Київ у редакцію, яка за кількасот кілометрів. А ТЦК від мене ледве півтора, може два кілометри. І у 2021 році, коли я влаштовувався на роботу в “Укрінформі”, я у військкоматі був”, – розповідає кореспондент.

Напередодні Стригун підтвердив існування списку, за яким журналісти повинні готувати матеріали для агенції. Згідно з цим списком, були “бажані” спікери – люди, до яких варто звертатися за коментарями, і “небажані”. 31 травня Комісія з журналістської етики виключила зі свого складу колишнього генерального директора “Укрінформу” Мацуку через поширення “темників”.