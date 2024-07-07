Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
“Так виглядає тепер залізничний вокзал у Донецьку. Усе закинуто, рейки скоро заростуть лісом. За десять років так і не запустили потяги Класно Росія допомогла…” — так підписав фото Казанський.
Раніше ми писали, що Донецьк потопає у смітті: на ТОТ служби не справляються з прибиранням міст. Відповідальні органи вказують на бездіяльність окупаційної влади, яка не реагує на звернення мешканців через неспроможність розв’язати проблему з прибиранням.
Нагадаємо, за інформацією радника Маріупольського міського голови Петра Андрющенко російські загарбники будують нові укріплення вздовж траси Маріуполь – Донецьк на ділянці поблизу Гранітного. На думку Андрющенка, два мости кардинально розв’язують питання російської логістики з Ростову-на-Дону.
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