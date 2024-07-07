Український блогер та журналіст Денис Казанський опублікував фотографії, на яких показано теперішній стан донецького залізничного вокзалу.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

“Так виглядає тепер залізничний вокзал у Донецьку. Усе закинуто, рейки скоро заростуть лісом. За десять років так і не запустили потяги Класно Росія допомогла…” — так підписав фото Казанський.

Раніше ми писали, що Донецьк потопає у смітті: на ТОТ служби не справляються з прибиранням міст. Відповідальні органи вказують на бездіяльність окупаційної влади, яка не реагує на звернення мешканців через неспроможність розв’язати проблему з прибиранням.

Нагадаємо, за інформацією радника Маріупольського міського голови Петра Андрющенко російські загарбники будують нові укріплення вздовж траси Маріуполь – Донецьк на ділянці поблизу Гранітного. На думку Андрющенка, два мости кардинально розв’язують питання російської логістики з Ростову-на-Дону.