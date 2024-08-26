Про це повідомила його дружина Марія Семенченко.

“24 серпня в готель “Сапфір” у Краматорську прилетів “Іскандер”. Ви бачили новину, що один із журналістів – у важкому стані. Вже можу сказати – це наш дорогий Іван Любиш-Кірдей.

Він опинився недалеко від епіцентру вибуху, тому має численні травми і загалом перебуває у важкому стані”, — сказала вона.