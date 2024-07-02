Журналіст, письменник, колишній в'язень тюрми донецьких бойовиків «Ізоляція», а також військовослужбовець ЗСУ Станіслав Асєєв зазнав поранення на фронті. Йому в шию влучив уламок.

Про це він написав на своїй сторінці в Х.

«Knock knock knocking on heaven’s door… Зі мною знову сталося диво. Цей уламок увійшов мені в шию, проминув артерію і застряг у м’яких тканинах. І уламок, який потрапив мені в грудну клітку, не пройшов у легені. Ще один витягли з вуха. Так що я в порядку», — написав у соцмережах Асєєв.

Також він показав свій закривавлений одяг, написавши, що йому потрібно оновити гардероб.

Knock knock knocking on heaven's door…

A miracle happened to me again. This piece of shrapnel entered my neck, missed the artery, and got stuck in soft tissue. And a fragment that got into my chest did not penetrate the lung. Another one was pulled out of my ear.

So I'm fine:) pic.twitter.com/6wpGURlpfz — Stanislav Aseyev (@AseyevStanislav) July 2, 2024

Станіслав Асєєв — український письменник, журналіст і правозахисник. У 2017-2019 роках перебував в концтаборі так званої «ДНР», який облаштували на заводі «Ізоляція» в Донецьку. Після початку повномасштабного вторгнення він долучився до ЗСУ.