Про це він написав на своїй сторінці в Х.

«Knock knock knocking on heaven’s door… Зі мною знову сталося диво. Цей уламок увійшов мені в шию, проминув артерію і застряг у м’яких тканинах. І уламок, який потрапив мені в грудну клітку, не пройшов у легені. Ще один витягли з вуха. Так що я в порядку», — написав у соцмережах Асєєв.

Також він показав свій закривавлений одяг, написавши, що йому потрібно оновити гардероб.

Станіслав Асєєв — український письменник, журналіст і правозахисник. У 2017-2019 роках перебував в концтаборі так званої «ДНР», який облаштували на заводі «Ізоляція» в Донецьку. Після початку повномасштабного вторгнення він долучився до ЗСУ.

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