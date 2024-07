Про це він написав на своїй сторінці в Х.

Також він показав свій закривавлений одяг, написавши, що йому потрібно оновити гардероб.

Knock knock knocking on heaven's door…

A miracle happened to me again. This piece of shrapnel entered my neck, missed the artery, and got stuck in soft tissue. And a fragment that got into my chest did not penetrate the lung. Another one was pulled out of my ear.

So I'm fine:) pic.twitter.com/6wpGURlpfz

— Stanislav Aseyev (@AseyevStanislav) July 2, 2024