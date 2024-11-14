Журналіст Володимир Бойко подав заяву до Державного бюро розслідувань, звинувачуючи колишнього голову НАЗК Олександра Новікова та його заступника Артема Ситника в сприянні ухиленню військовослужбовця Віталія Шабуніна від служби.

Про це Володимир Бойко повідомив у своєму Facebook.

Державне бюро розслідувань (ДБР) почало розслідування у справі щодо можливих зловживань службовими обов’язками з боку колишнього голови Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Олександра Новікова та його ексзаступник Артема Ситника.

Вони можуть бути причетні до справи, в якій військовослужбовець та антикорупційний активіст Віталій Шабунін, завдяки низці відряджень, ухилявся від служби в Збройних силах України.

Цю інформацію подав у своїй заяві до ДБР журналіст і публіцист Володимир Бойко, стверджуючи, що Новіков та Ситник були залучені до незаконної схеми з метою дозволити Шабуніну уникнути служби у військовій частині.

За словами Бойка, починаючи з вересня 2022 року, Шабунін мав “особливі привілеї” і регулярно відправлявся в “відрядження” до НАЗК, що дозволяло йому перебувати поза військовою частиною, перебуваючи вдома і навіть займаючись підприємницькою діяльністю.

Володимир Бойко у своїй заяві детально виклав факти, які, на його думку, свідчать про порушення. Зокрема, він стверджує, що високопосадовці НАЗК не лише були обізнані про ситуацію, але й активно сприяли створенню умов для ухилення від служби.

“Цей злочин був би неможливим без допомоги високопосадовців НАЗК, які, діючи в інтересах Шабуніна, надсилали листи до військової частини з проханням направити його до агентства”, – зазначив Бойко.

На думку журналіста, це є грубим порушенням законодавства. За його словами, такі дії підривають принципи рівності громадян перед законом, оскільки рядові військовослужбовці не мають таких можливостей.

“Новіков і Ситник, будучи обізнаними в юридичних нормах, не могли не розуміти, що військовослужбовець не може виконувати роботу, не пов’язану з військовою службою. Це серйозне порушення як закону, так і військової дисципліни”, – підкреслив Бойко.

За словами Бойка, з вересня 2022 до березня 2023 року Шабунін жодного разу не повернувся до своєї військової частини і, перебуваючи вдома, продовжував займатися бізнесом. ДБР уже розслідує інші обставини, пов’язані з ухиленням Шабуніна від військових обов’язків, і в рамках цієї справи нові дані можуть стати ключовими.

“Факт відряджень та виплат Шабуніну підтверджується офіційними листами, зокрема листом командира військової частини А7376, який вказує на незаконні виплати і перевірки”, – зазначив журналіст у своїй заяві.

У листах, представлених Бойком, згадується, що виплати Шабуніну нібито проводилися з грубим порушенням норм про військову службу.

В офіційному коментарі командування військової частини А7376 стверджується, що “факти незаконних виплат та винесення відряджень на користь однієї особи можуть свідчити про свідоме порушення службових обов’язків зі сторони керівництва НАЗК”.

У рамках розслідування ДБР має встановити не лише наявність незаконних відряджень, а й провести аналіз документів, що підтверджують можливе сприяння посадовцями НАЗК ухиленню Шабуніна від служби. Крім того, розслідувачі зосереджені на виявленні конкретних осіб, які видавали накази та організовували виплати.