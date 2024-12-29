Володимир Бойко стверджує що Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України заблокувала доменне ім'я його персонального блогу на підставі звернення Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Про це Володимир Бойко написав на своїй сторінці у Фейсбуці.

Він стверджує, що Держслужба спеціального зв’язку та захисту інформації України заблокувала його сайт на прохання Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця.

“Блокування пов’язано з тим, що 17 листопада 2024 року я розповів про кричущу корупцію в Секретаріаті Уповноваженого – про те, як Лубінець розкрадає гуманітарну допомогу, відкриває фіктивні фірми, оформив на роботу десятки «мертвих душ» і збирає з підлеглих данину з кожної зарплатні. Стаття рясно проілюстрована документами, які розповідають чим, насправді, займається пан Уповноважений замість того, щоби пильнувати права людини”, — написав Бойко.

Крім того журналіст стверджує, що омбудсмен також попрохав заблокувати полтавське Інтернет-видання «Останній бастіон», яке в листопаді 2024 року передрукувало статтю про нього.

Бойко написав, що збирається оскаржувати в суді розпорядження про блокування.

“Межі” не вдалося дізнатися позицію омбудсмена, публічної реакції від нього на ці звинувачення не було.