Про це Володимир Бойко написав на своїй сторінці у Фейсбуці.
Він стверджує, що Держслужба спеціального зв’язку та захисту інформації України заблокувала його сайт на прохання Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця.
“Блокування пов’язано з тим, що 17 листопада 2024 року я розповів про кричущу корупцію в Секретаріаті Уповноваженого – про те, як Лубінець розкрадає гуманітарну допомогу, відкриває фіктивні фірми, оформив на роботу десятки «мертвих душ» і збирає з підлеглих данину з кожної зарплатні. Стаття рясно проілюстрована документами, які розповідають чим, насправді, займається пан Уповноважений замість того, щоби пильнувати права людини”, — написав Бойко.
Крім того журналіст стверджує, що омбудсмен також попрохав заблокувати полтавське Інтернет-видання «Останній бастіон», яке в листопаді 2024 року передрукувало статтю про нього.
Бойко написав, що збирається оскаржувати в суді розпорядження про блокування.
“Межі” не вдалося дізнатися позицію омбудсмена, публічної реакції від нього на ці звинувачення не було.
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