Зазначається, що представники Служби безпеки України сказали журналістам, що уламки зберігаються в невідомому місці для подальших експертиз.

Фрагменти ракети, які показали журналістам, описуються як обвуглені рештки з деформованими проводами та корпусом розміром із велику зимову шину.

“Ракета рухалася за балістичною траєкторією та пошкодила цивільну інфраструктуру міста”, – розповіли представники СБУ.

Це перший задокументований випадок використання подібного озброєння в Україні.

Раніше представники української розвідки зазначали, що “Орєшнік” є кодовою назвою. Реально ракета має назву “Кедр” і була створена на основі ракетного комплексу “Рубєж”.

Проте у процесі розробки виникли технічні проблеми, через що роботи над цим озброєнням були припинені у 2017 році. Згодом РФ ініціювала новий проект під назвою “Орєшнік”. За даними ГУР, Росія може володіти до десяти одиниць таких ракет.