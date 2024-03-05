Про це у Facebook повідомила директорка Інституту масової інформації (ІМІ) Оксана Романюк.

За словами Романюк, журналістів не пропустила Нацгвардія, бо в них не було окремого папірця з дозволом на в’їзд в тилове місто. Журналістам “сказали писати лист на ім’я Поворозника Миколи Юрійовича, і вони подумають, варто видавати перепустку чи ні”. В результаті вони змушені були заночувати на блокпості.

Оксана Романюк наголосила, що журналісти, які мають акредитацію ЗСУ, і які пройшли відповідну перевірку СБУ, повинні мати право нормально переміщатися по тиловому місту-мільйоннику під час комендантської години. Тим-більше, що в самій картці акредитації ЗСУ такий дозвіл передбачено.