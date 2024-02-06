16 січня у мережу потрапило відео, де працівники незалежного медіа Bihus.Info, ймовірно, вживають наркотичні речовини.

Журналіст Денис Бігус записав відеозвернення з поясненнями та запевнив, що всі, хто співпрацює з Bihus.Info, здадуть тести на вживання наркотиків.

Того ж дня на Ютуб-каналі Bihus.info вийшло окреме відео, у котрому Денис також заявив, що за співробітниками ЗМІ незаконно слідкували українські правоохоронці.

В свою чергу, наступного дня СБУ опублікувала пост (тут) у своєму телеграм-каналі, запевнивши, що вони займуться розслідуванням незаконного стеження.

“На переконання СБУ, прозора і безперешкодна робота незалежних і фахових ЗМІ є важливою умовою розвитку України, як демократичної держави. Подібним фактам стеження слід дати правову оцінку, незалежно від того, були чи ні в матеріалах прихованої зйомки оприлюднені факти можливого порушення закону, які стосуються обігу наркотичних речовин”, – написали в Службі безпеки.

19 січня Bihus.info випустили нове відео, де заявили, що для стеження за командою було задіяно щонайменше 30 “агентів”, а також – що камери були встановлені навіть у жіночих номерах.

“До стеження за командою Bihus.info було задіяно щонайменше 30 людей на території комплексу “Українське село” під Києвом. Про це ми дізнались після поїздки до комплексу і аналізу інформації від співробітників. Виявилось, що ситуація ще мерзенніша, ніж здавалось: камери, ймовірно, були встановлені у всіх готельних номерах співробітників і навіть у сауні. Одна людина бронювала усі номери співробітників за день до заїзду та відразу ж після нашого від’їзду”, – зазначено в описі до відео.

2 лютого Bihus.info виклали фотографії фігурантів справи зі стеженням у своєму телеграм-каналі та попросили підписників допомогти з ідентифікацією. Самі фотографії були отримані з камер спостереження.

Вже 5 лютого Bihus.info виклали відео з повноцінним розслідуванням по справі зі стеженням.

Незаконне стеження, як заявили у Bihus.info, за командою проводила Служба безпеки України, а саме – департамент захисту національної державності.

“27 грудня 2023 року силовики слідкували за командою журналістів в етнокомплексі “Українське село” під Києвом. Перед цим вони декілька разів приїжджали у комплекс для “підготовки”. Бронювали номери на одноразові сім-карти, використовували авто з номерними знаками прикриття, фіксували камери відеоспостереження по території івстановлювали в номерах співробітників камери власні”, – заявили журналісти.

Як заявили у Bihus.info, команда отримала відео з комплексу за день до того, як диск з записами вилучила СБУ, та ідентифікувала учасників події, частину з яких згодом зафіксувала біля будівлі СБУ.

Bihus.info також поспілкувались з вже звільненим очільником цього департаменту Романом Семенченком, який не заперечив участі у операції.

Нагадаємо, що 31 січня президент Володимир Зеленський звільнив начальника департаменту захисту національної державності Служби безпеки України Романа Семенченка.

Як виявилося, операція спецслужби зі стеженням тривала 6 діб.

Представники СБУ, виступивши замовниками корпоративу, відвідували комплекс двічі між 15 та 22 грудня 2023 року, щоб ретельно оглянути номери, куди мала заселитися редакція Bihus.Info.

Високий і худий чоловік, який очолював групу, що оглядала заклад, був ідентифікований редакцією як Ігор Борисович Кравченко, працівник СБУ.

Пізніше, 26 грудня, під легендою власного корпоративу у комплекс прибуло тридцять осіб, очолюваних Кравченком. Вони привезли великі валізи, ймовірно, із необхідним обладнанням для встановлення техніки.

Серед людей у групі журналісти також упізнали Євгена Олександровича Коноваленка, який регулярно заходить всередину ДЗНД. У 2020 році він подавав декларацію як співробітник СБУ.

27 грудня в комплексі, окрім Bihus.Info, з’явилися й інші особи, які мають зв’язок з Ігорем Кравченком. Відеоспостереження за редакцією велося ззовні за допомогою камер безпеки.

Після від’їзду Bihus.Info з комплексу 28 грудня ввечері, до більшості номерів, де знаходилася редакція, прибула інша група чоловіків. Вони, ймовірно, приїхали забрати приховану техніку, і щонайменше один з них раніше був присутній на “корпоративі” з Ігорем Кравченком.

1 січня в комплекс повернулася ще одна, уже третя, група.

Редакція вважає, що приховані камери були незаконно встановлені у сауні та щонайменше 8 кімнатах (будинки “Морква”, “Вишеньки”, “Хата 2”, “Хата 3”).

Ввечері 5 лютого СБУ опубліковала коментар до ситуації.

Спочатку СБУ наголосила на використанні наркотичних речовин, співробітникам Bihus.info, написавши:

“За наявною у СБУ оперативною інформацією, серед клієнтів дилерів, через яких наркотичні речовини постачалися іншим громадянам, виявилися також, на жаль, окремі співробітники «Bihus.Info». Зокрема, одна з операторів, яка фігурувала у кримінальному провадженні щодо незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів.”

З приводу ситуації навколо стеження СБУ зазначили:

“Службою безпеки України відкрито кримінальне провадження згідно зі ст. 359 Кримінального кодексу України (незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації). Проводяться відповідні процесуальні дії.

Керівництвом СБУ також прийнято відповідні кадрові рішення щодо Департаменту захисту національної державності та оптимізовано напрями його роботи.”

СБУ підсумувала, що вважає, що незалежні медіа є невід’ємною складовою сучасного демократичного суспільства і жодні дії окремих людей не можуть кидати тінь на будь-яку з редакцій та ЗМІ загалом, а усі співробітники СБУ повинні діяти виключно на забезпечення захисту національних інтересів держави й суспільства та ефективно протидіяти ворогу.