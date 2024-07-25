Його дані розкрили низка українських медіа, зокрема “Слідство.Інфо”, проєкт “Схеми” та проєкт “Телебачення Торонто”.

За їх даними, у вбивстві підозрюють 18-річного жителя Дніпра В’ячеслава Федоровича Зінченко. Він народився 3 квітня 2006 року, вчився у Дніпровській гімназії № 62 та грав у футбольній команді МДЮСШ U-19, за яку провів три матча у сезоні 2023/2024.

Як стверджує “Телебачення Торонто”, акаунт Зінченка в месенджері Telegram був підписаний на чимало ультраправих пабліків, зокрема й російських. У коментарях він згадував про неонацистcький рух National Socialism/White Power (NS/WP), який взяв на себе відповідальність за вбивство Фаріон.

У середу, 24 липня, у поширеному російськими пабліками відео під назвою “Маніфест українського автономного революційного расиста” є фрази, близькі за змістом до тих, які Зінченко залишав у коментарях. Здебільшого вони були расистськими та антисемітськими.

На самому ж відео є фрагмент на 10 секунд, в якому чутно жіночий крик та постріл. На цьому фрагменті майже нічого не видно, оскільки обʼєктив затуляє палець. Автор відео, представлений як “автономний соратник”, бере на себе відповідальність за вбивство Фаріон.

Українська поліція вже перевіряє це відео.

Журналісти проєкту “Схеми” тим часом заявляють, що поговорили із батьком підозрюваного. Імʼя хлопця не називають, але дані про гімназію та гру в команді співпадають з інформацією “Телебачення Торонто”.

Батько хлопця на фронті. Він каже, що давно не бачив сина, але часто з ним спілкувався. Про його затримання дізнався від дружини. Батько запевняє, що у сина мотивів для вбивства Фаріон не було — він патріот, закінчив курси керування БпЛА і хотів долучитися до українського війська.