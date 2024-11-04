Журналісти Львівщини отримали у подарунок від Української Федерації Банків Продовольства та Національної спілки журналістів України (НСЖУ) засоби гігієни.

Про це інформує Львівська спілка журналістів.

“Засоби гігієни завжди потрібні. Дуже приємно, що пам’ятаєте про нас і робите такі приємні несподіванки”, — поділилася своїми враженнями журналістка Ліля.

Зазначається, що подарунки були призначені як для жінок, так і для чоловіків, тож хлопці теж раділи сюрпризу.

“У наборах є шампуні для чоловіків і жінок. Це добре. Поділюся із дружиною. Вона радітиме”, — зізнався журналіст Ярослав.

Представники Спілки журналістів відзначили, що отримувати подарунки дуже приємно, але ще більш приємно їх робити.