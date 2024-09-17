За понад два роки російсько-української війни кількість загиблих та поранених українських військових досягла майже 500 тисяч осіб. Сумарні втрати з обох сторін війни наближаються до мільйона людей.

Про це пише Wall Street Journal із посиланням на «конфіденційну оцінку людей, ознайомлених із ситуацією».

Точні цифри жертв важко визначити через відсутність достовірної інформації, оскільки обидві країни не розкривають або надають дані, в які часто сумніваються.

За даними джерел, кількість загиблих українських військових, станом на початок цього року, може становити близько 80 тисяч, а поранених — 400 тисяч. Для російської сторони оцінки західних спецслужб коливаються: втрати вбитими оцінюються в близько 200 тисяч, пораненими — близько 400 тисяч.

WSJ підкреслює, що такі величезні втрати матимуть довготривалі негативні наслідки для обох країн. Видання зазначає, що демографічні проблеми України ще більше поглиблюються, оскільки до початку 2024 року на підконтрольній уряду території залишилося лише 29 мільйонів осіб, порівняно з 42 мільйонами до війни.