Верховна Рада України ухвалила законопроєкт №11321, що забезпечить відкритість роботи парламентських комітетів. За документ проголосували 286 депутатів.

Про це повідомили у Центрі протидії корупції.

Згідно з нововведеннями, за добу до засідання комітетів будуть оприлюднювати порядки денні та проєкти рішень.

Крім того, законопроєкт передбачає онлайн-доступ на засідання комітетів для журналістів та представників громадянського суспільства.

Також планується, що протягом доби після засідання будуть оприлюднювати відеозапис, стенограму та протокол засідання.

У ЦПД наголошують, це дозволить громадянам бути в курсі того, які законопроєкти потрапляють до зали Ради та хто лобіює сумнівні правкию.

Журналісти ж отримають можливість завчасно повідомляти суспільство про них.