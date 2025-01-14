Про це повідомили у Центрі протидії корупції.
Згідно з нововведеннями, за добу до засідання комітетів будуть оприлюднювати порядки денні та проєкти рішень.
Крім того, законопроєкт передбачає онлайн-доступ на засідання комітетів для журналістів та представників громадянського суспільства.
Також планується, що протягом доби після засідання будуть оприлюднювати відеозапис, стенограму та протокол засідання.
У ЦПД наголошують, це дозволить громадянам бути в курсі того, які законопроєкти потрапляють до зали Ради та хто лобіює сумнівні правкию.
Журналісти ж отримають можливість завчасно повідомляти суспільство про них.
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