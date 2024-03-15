Російські журналісти встановили особи щонайменше 47 701 російського військового, що загинули від початку повномасштабної агресії Росії проти України. еред загиблих – 5 765 мобілізованих і 8 728 в’язнів.

За даними видання «Медіазона» і російської служби BBC.

У своєму дослідженні, що ґрунтується на даних із відкритих джерел (некрологів у ЗМІ, повідомлень у соцмережах родичів загиблих тощо), журналісти видань зазначають, що після захоплення російськими військами Авдіївки на Донеччині збільшилася кількість некрологів про загиблих військових РФ.

«Ситуація з кількістю некрологів на день дуже схожа на те, що було під час штурму Бахмута – в деякі дні публікуються сотні некрологів», – кажуть розслідувачі.

Станом на 13 березня 2024 року журналісти підтвердили загибель 3227 офіцерів, причому 381 із них – у званні від підполковника і вище.

За кількістю підтверджених журналістами втрат серед регіонів Росії лідирують Краснодарський край (1839 загиблих), Свердловська область (1593 загиблих), Башкортостан (1629 загиблих) і Челябінська область (1325 загиблих). Відомо також про 520 загиблих із Москви і 523 – із Санкт-Петербурга.

Раніше російське видання «Важные истории» з’ясувало, що ще 2022 року Пенсійний фонд РФ заборонив співробітникам своїх регіональних відділень публікувати у відкритому доступі інформацію про кількість учасників війни в Україні, які отримують соціальні виплати, оскільки цю інформацію могли використати для підрахунку втрат армії Росії.

Видання також писало, що Міноборони Росії перестало публікувати інформацію про військові пенсії з інвалідності і при втрати годувальника. Ці дані також могли показати масштаби втрат армії РФ в Україні.