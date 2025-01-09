Розслідувачі "Слідства.Інфо" виявили, що експосадовці Міністерства оборони України могли співпрацювати з бізнесменом, пов'язаним із Росією, і забезпечили Збройні сили України десятками тисяч неякісної військової форми та непридатних для бою бронежилетів.

Про це йдеться у розслідуванні “Слідство. Інфо”.

Журналісти перевірили зимову куртку, отриману від військового. Виявилося, що вона виготовлена з неякісних матеріалів і шурхотить, що створює загрозу для солдатів у бойових умовах.

Ці куртки постачала болгарська компанія “Mimaltemer LTD”, яка у 2022-2023 роках продала Україні майже 50 тисяч комплектів зимового одягу вартістю 8,5 млн євро.

Ще близько 80 тисяч бронежилетів, поставлених цією компанією, виявилися непридатними для бойових умов. Офіційне розслідування підтвердило їхню низьку якість. Загалом у 2022 році “Mimaltemer LTD” отримала 86,5 млн євро за постачання військової продукції, з яких 78 млн — за бронежилети.

На момент укладання контрактів власником “Mimaltemer LTD” був Іса Мержоєв, який має паспорт громадянина РФ. Згодом компанія перейшла у власність його дружини.

Журналісти з’ясували, що сім’я Мержоєвих перебуває у дружніх стосунках із посадовцем Міноборони Геннадієм Вдовиченком, який у 2021 році очолював Управління розвитку речового забезпечення ЗСУ.

Вдовиченко зараз перебуває у розшуку. Його звинувачують одразу за двома статтями – заволодіння чи розтрата майна зі зловживанням службовим становищем, а також за перешкоджання законній діяльності ЗСУ, яка призвела до загибелі людей чи інших важких наслідків. Найважче покарання за цими статтями передбачає 15 років тюрми.

Окрім Вдовиченка, у справі фігурують інші експосадовці Міноборони: Вячеслав Шаповалов та Богдан Хмельницький.

Журналісти припускають, що саме цих трьох експосадовців Міноборони Офіс Генпрокурора звинуватив у розтраті майже двох мільярдів гривень.