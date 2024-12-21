Комітет захисту журналістів (CPJ) у листі до Президента України Володимира Зеленського від 19 грудня звернувся з проханням забезпечити умови, за яких українські ЗМІ могли б вільно працювати в Україні й не боятися репресій.

Про це йдеться у відповідному листі, який текст якого приводимо нижче.

“Шановний президенте Зеленський,

Я пишу вам від імені CPJ – незалежної громадської організації, що виступає на захист свободи преси в усьому світі, – з проханням сприяти тому, щоб журналісти та засоби масової інформації в Україні могли працювати вільно, без побоювань репресій, а також щоб жодна особа, відповідальна за залякування журналістів, не залишилася непокараною.

CPJ усвідомлює надзвичайні виклики, які постали перед вашою владою в умовах війни, і високо цінує відданість України демократичним стандартам та верховенству права. Ми розуміємо необхідність певних обмежень доступу журналістів до інформації чи територій у виняткових випадках з міркувань безпеки та відзначаємо, що на третій рік після початку повномасштабного вторгнення Росії медіаландшафт України залишається насиченим і динамічним.

Водночас ми дедалі більше стурбовані сигналами, які свідчать про необґрунтовані спроби українського уряду контролювати ЗМІ та перешкоджати журналістським розслідуванням. За останній рік наші дослідження та обговорення з місцевими журналістами виявили низку безпідставних обмежень та інших втручань, що стримують діяльність вільної преси й, зрештою, завдають шкоди демократії, яку ви прагнете захищати.

У жовтні незалежне видання “Українська правда” (УП) заявило про “постійний і систематичний тиск” з боку вашого Офісу. Програмний директор “Української правди” Андрій Бистров повідомив Комітету захисту журналістів, що посадовці регулярно отримують вказівки від вашого офісу не спілкуватися з виданням на певні теми.

10 жовтня “Українська правда” уточнила, що Дмитро Литвин, нещодавно призначений радником з питань комунікацій вашого Офісу, заборонив силовикам і чиновникам спілкуватися з журналістами видання. 15 жовтня Литвин заперечив ці звинувачення. Видання також заявило, що ваш Офіс чинить тиск на приватні компанії, змушуючи їх припинити рекламну співпрацю з “Українською правдою”. Бистров повідомив, що після дзвінків з вашого Офісу деякі рекламодавці відмовилися від розміщення реклами.

Окрім інциденту з “Українською правдою”, CPJ зафіксував ще низку подібних випадків, зокрема:

Тиск, залякування та стеження. Кілька українських журналістів-розслідувачів зазнали стеження та залякування з боку посадовців через свою професійну діяльність. Крім того, журналісти, які намагалися отримати акредитацію, повідомляли Комітету захисту журналістів у 2023 році, що їх допитували в Службі безпеки України та тиснули на них, змушуючи дотримуватися певних підходів у своїх репортажах.

Відсутність підзвітності. До цього часу ніхто не поніс відповідальності за залякування журналіста-розслідувача Юрія Ніколова у січні. Так само не було оприлюднено результатів розслідувань щодо стеження за журналістом Bihus.info, про яке повідомлялося в січні, чи щодо спроби вручення повістки журналісту-розслідувачу Євгенію Шульгату у квітні через його професійну діяльність.

Також, CPJ висловлює занепокоєння щодо законопроєкту, який наразі обговорюється у ВР. Він може посилити кримінальну відповідальність за публікацію інформації з державних реєстрів під час воєнного стану, що ставить під загрозу роботу журналістів-розслідувачів.

У своєму висновку від червня 2022 року щодо заявки України на членство в Європейському Союзі Європейська комісія зазначила, що “свобода ЗМІ значно покращилася за останні роки, особливо завдяки онлайн-медіа”. Прямий тиск на незалежні медіа або мовчазний дозвіл на безкарність тих, хто їх залякує, стане суттєвим кроком назад у реалізації європейських прагнень України.

Як людина, віддана захисту міжнародного авторитету України – країни, яка визнала, що “будь-який тиск на журналістів є неприйнятним”, – ми закликаємо Вас вжити негайних заходів для припинення стеження, переслідування чи залякування журналістів з боку українських урядовців. Ми також просимо забезпечити притягнення до відповідальності всіх, хто діяв з метою послаблення свободи преси в Україні.

Лист підписано Джоді Ґінзберґ, виконавчою директоркою CPJ.