На кордоні з Польщею виявили три випадки з ознаками фіктивних шлюбів для виїзду за кордон, одним із яких став шлюб з тещею.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.

Зокрема, прикордонники зупинили 28-річного жителя Рівненської області, який їхав з 40-річною дружиною, що має інвалідність І групи. Пара заявила, що прямує до Варшави для лікування зору дружини.

Вони двічі намагалися виїхати з України: спершу 7 вересня через пункт пропуску на Волині, а наступного дня – через пункт пропуску «Рава-Руська» на Львівщині.

Прикордонники зазначили, що пара до останнього “гратила свої ролі”, стверджуючи, що їхній шлюб, укладений у липні, був з любові. Проте пізніше чоловік зізнався, що одружився зі своєю тещею лише для того, щоб виїхати з України. Тим часом його справжня дружина вже залишила країну залізницею.

Інші два випадки виявили на пункті пропуску «Краківець» у Львівській області. В обох випадках подружжя також заявляло, що їхнє мета – лікування дружин.

41-річний чоловік з Івано-Франківщини одружився з 46-річною жінкою з інвалідністю ІІ групи наприкінці серпня.

Також 18-річний житель Волині уклав шлюб з 19-річною дівчиною, яка має інвалідність ІІ групи з дитинства, наприкінці серпня.