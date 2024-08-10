У п'ятницю, 9 серпня, окупаційна влада міста Бердянськ Запорізької області повідомила про ще один масштабний порив на мережах водопостачання. Аварія трапилась на водоводі Д 600.

Про це повідомила очільниця Бердянської МВА Вікторія Галіціна у Telegram-каналі.

За її словами, внаслідок аварії в комунальних мережах без води знову залишились: мікрорайони АКЗ, РТС, Ламповий, Кабельників та Станція Берда.

Посадовиця зазначила, що загарбники просять у людей розуміння ситуації та обіцяли сьогодні зранку все відремонтувати. Однак, частина Бердянська й досі залишається без водопостачання.

“У місті Бердянську потрібна серйозна фінансова перевірка всіх коштів, що за ці два роки надходили з Росії. І взагалі у всій області. Цілком непридатним є всі комунікації в місті курорті. Місто повністю без води, брешуть про причини щодня, працівники водоканалу три місяці без зарплати, пишуть, що директор розвів бардак і правоохоронці їм не займаються”, — пишуть бердянці у соцмережах.

Тим часом в інших мікрорайонах анонсують відключення світла.

“11.08.24, 12.08.24 та 13.08.24 з 08:00 до 20:00 у зв’язку з проведенням планових ремонтних робіт, буде відсутня електроенергія у м. Бердянську у мікрорайонах Слобідка та Колонія”, — повідомляє місцева псевдовлада.

Як зауважила Галіціна, комунальні колапси стали вже звичною рутиною для бердянців.

“Влада місцева повністю відсутня, де і чим займається купа депутатів та правоохоронних структур міста?” — вдаються питанням небайдужі жителі Бердянська.