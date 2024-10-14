Російський суд засудив жителя тимчасово окупованого Севастополя до 21 року ув'язнення за звинуваченням у "державній зраді".

Про це повідомляє “Крим. Реалії”, посилаючись на пресслужбу управління ФСБ Росії у Криму та Севастополі.

Згідно з їхньою інформацією, затриманий у 2022 році 48-річний чоловік нібито співпрацював із Службою безпеки України.

Окупаційні сили заявляють, що він передавав українським спецслужбам інформацію про розташування російських військових та їхні об’єкти.

Крім того, його звинувачують у плануванні підпалу адміністративної будівлі в Севастополі.

Ім’я засудженого не розкривають, і його публічних коментарів немає. Видання підкреслює, що заяви російських силовиків неможливо перевірити незалежними джерелами.

Станом на кінець квітня, так звані правоохоронні органи РФ засудили щонайменше 320 жителів Криму з політичних причин за час окупації півострова.