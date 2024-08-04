В окупованому Маріуполі з'явилася проблема бродячих тварин, які можуть бути переносниками небезпечних захворювань. Особливо тривожна ситуація з поширенням сказу, що створює реальну загрозу для населення.

Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).

В окупованому Маріуполі з’явилася нова проблема, яка стала серйозним викликом для місцевих мешканців і відзначається відсутністю адекватних заходів з боку так званої адміністрації. Вулицями міста вештаються бродячі тварини, які залишилися без господарів після початку війни та виявилися покинутими й не прилаштованими.

“Вони створюють небезпеку для місцевого населення. Адже є переносниками небезпечних захворювань”, –наголошують в ЦНС.

У Центрі нагадали, що окупованому Криму нещодавно були зафіксовані випадки захворювання бродячих тварин на сказ, причому дві третини випадків стосуються домашніх тварин, які стали бездомними.

ЦНС звертає увагу на відношення окупантів до тварин на прикладі ситуації в Луганському зоопарку, де більшість тварин страждають від хвороб і виснаження, але це не турбує місцевих колаборантів.

“Їх стан абсолютно не бентежить місцевих колаборантів. Ті не соромляться ще й збирати кошти із мешканців Луганська за можливість побачити страждання тварин”, – додали в ЦНС.