На тимчасово окупованих територіях (ТОТ) Донецької області склалася критична ситуація з утилізацією твердих комунальних відходів (ТКВ). Псевдовлада не забезпечила нормальне функціонування системи збору та переробки сміття, що викликає все більше невдоволення місцевих мешканців.

Про це пише Центр національного спротиву.

Як стверджують в Спротиві, за роки окупації система утилізації відходів на Донеччині вийшла з ладу через повну відсутність належного обслуговування. Ворог не тільки не зміг втримати її штатну працездатність, а тепер й повністю ігнорує проблем в цій галузі, які виникають повсякчас.

“Повна відсутність роздільного збору сміття, брак спеціалізованих підприємств із переробки та хаотичне накопичення відходів призвели до критичного погіршення ситуації у сфері утилізації на ТОТ, тобто окупанти створили необоротні екологічні наслідки”, — наголосують в ЦНС.

Додатково ситуацію ускладнює гострий брак персоналу в комунальних службах, адже значну частину працівників РОА примусово мобілізувала до своєї злочинної армії.

“Це черговий доказ того, що окупантам байдуже до умов життя українців на ТОТ – інтереси РФ зводяться лише до максимального використання ресурсів регіону та утримання повного контролю над місцевим населенням”, — констатують в Спротиві.