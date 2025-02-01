Про це пише Центр національного спротиву.
Як стверджують в Спротиві, за роки окупації система утилізації відходів на Донеччині вийшла з ладу через повну відсутність належного обслуговування. Ворог не тільки не зміг втримати її штатну працездатність, а тепер й повністю ігнорує проблем в цій галузі, які виникають повсякчас.
“Повна відсутність роздільного збору сміття, брак спеціалізованих підприємств із переробки та хаотичне накопичення відходів призвели до критичного погіршення ситуації у сфері утилізації на ТОТ, тобто окупанти створили необоротні екологічні наслідки”, — наголосують в ЦНС.
Додатково ситуацію ускладнює гострий брак персоналу в комунальних службах, адже значну частину працівників РОА примусово мобілізувала до своєї злочинної армії.
“Це черговий доказ того, що окупантам байдуже до умов життя українців на ТОТ – інтереси РФ зводяться лише до максимального використання ресурсів регіону та утримання повного контролю над місцевим населенням”, — констатують в Спротиві.
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