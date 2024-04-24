Про це пише LSM.

Як зазначається 27 квітня відбудеться пресконференція за участі мера Риги в середній школі, де розташований один із підвалів, який муніципалітет планує пристосувати до вимог сховища. Під час пресконференції можна буде піти до підвалу будівлі, де представники самоврядування надать рекомендації щодо правильного облаштування приміщення для створення укриттів.

Співробітники самоврядування також пристосують ще два підвали муніципальних будівель, демонструючи, як можна впорядкувати підвал до вимог цивільної оборони.

Самоврядування просить мешканців прибирати з підвалів сміття, уламки, небезпечні речовини, конструкції та предмети з гострими краями, що можуть становити додаткову небезпеку для людей.

Прибирання підвалів має бути узгоджене з управителями будинків, оскільки необхідно також забезпечити збирання вивезеного сміття.