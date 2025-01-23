Відомий кулінар та громадський активіст Євген Клопотенко висловив своє обурення через плани міської влади щодо приватизації Житнього ринку.

На своїй сторінці у Facebook він заявив про суперечливі дії КМДА та депутатів Київради, які, за його словами, ігнорують думку громади.

“В кінці грудня робоча група КМДА на своєму засіданні вирішила, що Житній ринок передадуть в оренду без права викупу. В кінці січня міські депутати реєструють проєкт рішення про його приватизацію. Класно депутати представляють інтереси містян, які активно виступили проти продажу ринку”, – повідомив Клопотенко.

Клопотенко звернув увагу на те, що жодного економічного обґрунтування рішень щодо майбутнього Житнього ринку досі не представлено.

Активіст нагадав, що громадські обговорення щодо долі ринку, які він ініціював ще в червні 2024 року, так і не були проведені.

“Знову на ті ж граблі по колу… Що ж, наша боротьба за майбутнє Житнього ринку триває!” ,– додав Клопотенко.

Кулінар звернувся до мера Києва Віталія Кличка із пропозицією спільно знайти рішення:

“Пане міський голову Віталій Кличко, пропоную вже ж знайти спільне рішення на спільній зустрічі.”

Контекст:

Проєкт рішення про приватизацію Житнього ринку було зареєстровано депутатами Київради наприкінці січня 2025 року, попри рішення про передачу ринку в оренду, ухвалене в грудні 2024-го. Містяни активно виступають проти продажу ринку, закликаючи владу врахувати громадську думку.