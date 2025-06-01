Вибух гранати в Житомирі: шестеро постраждалих, підозрюваного затримано

За даними Пресслужби прокуратури Житомирщини

У Житомирі стався інцидент, коли чоловік кинув бойову гранату в натовп людей біля супермаркету, в результаті чого шестеро осіб отримали травми. Правоохоронці затримали підозрюваного наступного дня та висунули йому обвинувачення.

Іванна Сілецька, речниця Головного управління Нацполіції в Житомирській області, повідомила, що 30 травня о 23:30 на проспекті Миру стався вибух. Поліція з’ясувала, що конфлікт виник між чоловіком та групою місцевих жителів.

“Після цього чоловік пішов додому, взяв бойову гранату, повернувся до магазину, привів вибуховий пристрій у бойову готовність і кинув його в бік людей. Після цього чоловік утік. Унаслідок вибуху тілесні ушкодження отримали шестеро жителів Житомира. Їх доставили до лікарні.”

– Іванна Сілецька

Згідно з інформацією прокуратури Житомирщини, конфлікт стався між 35-річним чоловіком та групою з чотирьох осіб. Попередньо встановлено, що причиною конфлікту стали особисті неприязні стосунки. Внаслідок вибуху постраждали четверо учасників конфлікту та двоє випадкових перехожих.

31 травня поліцейські затримали підозрюваного. Відомо, що раніше він вже мав проблеми з законом за незаконне поводження зі зброєю. Слідчі висунули йому обвинувачення за частиною 2 статті 15 (замах на злочин) та пунктами 1 і 5 частини 2 статті 115 (умисне вбивство двох або більше осіб, а також способом, небезпечним для життя багатьох осіб) Кримінального кодексу України. За цими статтями передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років або довічного ув’язнення.

Цей випадок викликав значний резонанс у суспільстві, і правоохоронці продовжують розслідування, щоб з’ясувати всі обставини події.