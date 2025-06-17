Екстрадиція жительки Житомира за незаконний в’їзд іранців в Україну

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.
Жителька Житомира, підозрювана у сприянні незаконному в’їзду десяти громадян Ірану до України, була екстрадована з Німеччини. За даними слідства, жінка входила до організованої групи, яка діяла в період з 2019 по 2020 рік. Після початку повномасштабного вторгнення вона виїхала за межі країни. Наразі підозрювана перебуває під вартою з можливістю внесення застави.
Про це повідомила пресофіцерка Головного управління Нацполіції в Житомирській області Іванна Сілецька.
Правоохоронці з’ясували, що жінка організувала виготовлення фіктивних документів про працевлаштування іноземців в Україні, які подавалися до консульських установ для отримання віз.
“Ці документи подавали до консульських установ і використовували як підстави для в’їзду громадян Ісламської Республіки Іран на територію України.”
У 2021 році жінці було оголошено підозру, але наприкінці того ж року вона зникла з поля зору правоохоронців. Виявилося, що на початку повномасштабного вторгнення вона виїхала за кордон.
У вересні 2022 року суд ухвалив рішення про тримання під вартою жительки Житомира, а інформацію про її розшук було опубліковано в обліках Інтерполу.
Завдяки ініціативі України, німецькі правоохоронці затримали підозрювану на своїй території. Нещодавно, в рамках міжнародного поліцейського співробітництва, вона була передана українським правоохоронцям, про що повідомила Іванна Сілецька.
Екстрадиція відбулася за підтримки Офісу Генерального прокурора України. Головна спеціалістка з питань інформаційної політики Житомирської обласної прокуратури Анна Островська зазначила, що підозрювана забезпечувала підроблення документів про працевлаштування громадян Ірану у фіктивних компаніях Житомира.
Жінці пред’явлено підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України:
- частина 3 статті 332 – незаконне переправлення осіб через державний кордон, вчинене організованою групою;
- частина 1 статті 366 – службове підроблення.
За ці злочини їй загрожує до дев’яти років позбавлення волі з можливістю заборони займати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років, а також конфіскація майна.
Підозрюваній обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Щодо інших учасників організованої групи: одна особа оголошена в міжнародний розшук, а інша вже відбуває покарання.
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