Білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська Світлана Тихановська звернулася до українців з нагоди Дня Незалежності України. Вона заявила, що українці надихають на боротьбу багато народів, у тому числі й білорусів.

Про це йдеться у її дописі на своєму офіційному сайті.

“Шановний президенте Зеленський! Шановні українці! Щодня, протягом понад двох з половиною років, світ стає свідком вашої незламності, сили духу та відданості боротьбі за свободу та незалежність. Безстрашно захищаючи свою країну від агресора, ви надихаєте на боротьбу багато народів, у тому числі й білорусів. А ваші успіхи на полі бою та в дипломатії, ваша єдність, самоорганізація – вже увійшли в підручники історії”, – зазначила Тихановська.

Вона відзначила, що протягом останніх тижнів українським силам вдалося витіснити ворога на його територію, зауваживши, що навіть у найважчих умовах війни, Україна діє відповідно до закону та міжнародних зобов’язань. Також Тихановська додала, що за весь час війни українці не втратили своєї людяності.

“Навіть у цих умовах ви проявляєте солідарність, взаємодопомогу, зберігаєте оптимізм. Ваша боротьба – це боротьба за право бути собою, за право мирно жити на своїй землі. Живіть вільно! Ваша мужність надихає всіх нас. І я пишаюся тим, що білоруські добровольці пліч-о-пліч з українцями воюють за нашу і вашу свободу. Адже долі наших країн взаємопов’язані. Без вільної України не буде вільної Білорусі, а без вільної Білорусі не буде безпечної Європи”, – написала опозиціонерка і додала, що перемога України стане “перемогою над темрявою і страхом”.