Про загибель Василя Особи повідомила його дружина і донька Ірини Фаріон — Софія Семчишин та лідер партії “Свобода” Олег Тягнибок у Facebook.
“Горіть у пеклі, покидьки! Василя Особу вбито! Моя любов”, — написала Софія Семчишин.
Тягнибок уточнив, що Особа загинув у бою з окупантами на Сіверському напрямку.
Василь Особа був бійцем “Легіону Свободи” та захищав Україну у 4-му батальйоні “Сила Свободи” бригади швидкого реагування Національної гвардії України “Рубіж”. Мав звання старшого солдата та був мінометником.
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